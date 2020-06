Novak Djokovic verliert zweites Serben-Duell

Der Weltranglisten-Erste zog in Belgrad, der ersten Station der von ihm lancierten Adria Tour, gegen seinen Landsmann und gelegentlichen Doppelpartner Filip Krajinovic, im Einzelranking die Nummer 32, mit 4:2, 2:4, 1:4 den Kürzeren.

Den Auftakt des Turniers in der Heimat hatte Djokovic souverän gewonnen . In einem ersten serbischen Duell setzte er sich gegen Viktor Troicki 4:1, 4:1 durch. Mit dem gleichen Ergebnis musste sich Troicki in seinem zweiten Gruppenspiel auch Alexander Zverev geschlagen geben. Der Deutsche kam zum zweiten Sieg, nachdem er nach mehreren abgewehrten Matchbällen schon Krajinovic bezwungen hatte.