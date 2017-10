Federer liegt in der am Montag erschienenen Weltrangliste 1960 Punkte hinter Nadal. Allerdings braucht der 36-jährige Baselbieter einen starken Schlussspurt, um den Spanier noch abzufangen und das Jahr zum sechsten Mal und erstmals seit 2009 wieder an der Spitze des Rankings abzuschliessen. In Basel, Paris und den ATP-Finals in London kann der Schweizer noch maximal 3000 Punkte gewinnen.

Ob Federer allerdings noch alle drei Turniere bestreiten wird, ist offen. Nach seinem 94. Turniersieg in Schanghai kündigte er an, dass er nach seiner Rückkehr in die Schweiz eine Neuauslegung machen werde. Das grosse Ziel bleibe London. Die Swiss Indoors in Basel, wo der Turniersieger 500 Punkte gewinnt, beginnt in einer Woche. In Basel könnte es erneut zum Duell mit Nadal kommen. Allerdings deutete der Spanier an, dass er Schmerzen im Knie verspürt.

Bencic zurück in den Top 200

Wieder einen Platz verloren im Ranking hat Stan Wawrinka. Der nach seiner Knieoperation pausierende Romand fiel hinter den Bulgaren Grigor Dimitrov auf Platz 9 zurück. Bei den Frauen kehrte Belinda Bencic in die Top 200 zurück, Stefanie Vögele machte ebenfalls 38 Ränge gut und liegt neu auf Position 158.