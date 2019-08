Die ATP büsste das Enfant terrible für sein Verhalten während der Zweitrundenpartie gegen den Russen Karen Chatschanow mit 113'000 Dollar.

Kyrgios, der die Partie in drei Sätzen verlor, hatte sich wiederholt mit dem Schiedsrichter Fergus Murphy angelegt, zudem nahm er eine nicht genehmigte Toilettenpause, zertrümmerte in den Katakomben zwei Rackets und verweigerte am Ende den Händedruck mit dem Referee.