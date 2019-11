Nadal vorsichtig optimistisch

Wenn Nadal die Nummer 1 zum Jahresende behalten will, braucht er beim Turnier, das er noch nie gewinnen konnte, eine starke Vorstellung. Zweifel bereitet die Bauchmuskelverletzung, die er sich vergangene Woche in Paris-Bercy zuzog.

Am Donnerstag schlug Nadal in London erstmals wieder vorsichtig auf. "In Bercy habe ich gut gespielt und serviert", betonte der 33-jährige Spanier. Er brauche deshalb nicht gross Aufschlag zu trainieren. "Die Hauptsache ist, am Montag (wenn er gegen Titelverteidiger Zverev) spielt, bereit zu sein. Eine Garantie konnte er aber natürlich keine abgeben. Letztes Jahr verpasste Nadal das Turnier in London, vor zwei Jahren brach er die Übung nach einer Auftaktniederlage gegen David Goffin ab. Ein ähnlich unerfreuliches Szenario ist auch diesmal nicht auszuschliessen.