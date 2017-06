Die Nummer 21 hatte nach dem 2:6 verlorenen ersten Satz den Platz verlassen, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Er konnte nochmals für zwei Games zurück, gab dann aber beim Stand von 0:2 im zweiten Satz wegen einer Verletzung des linken Bauchmuskels auf.

Topfavorit Nadal brauchte damit für die fünf Spiele bis zum Halbfinal nicht einmal acht Stunden. Er gab dabei 22 Games ab, so wenige wie noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem Weg in den Halbfinal. Sein bisheriger Rekord waren 25 im Jahr 2008, ebenfalls am French Open.

Wesentlich härter arbeiten muss Nadals Halbfinalgegner vom Freitag. Österreichs Jungstar Dominic Thiem gewann den ersten Satz gegen Titelverteidiger Novak Djokovic im Tiebreak - nach 1:13 Stunden.