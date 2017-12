«Es ist schön, konnte ich ihm noch meine Welt zeigen», sagt die 37-Jährige. Heute geht sie fünf bis sechs Mal in der Woche in den Stall zu ihren Pferden. «Jetzt habe ich mehr Zeit für mich, diesen Luxus habe ich mir hart erarbeitet. Er ist mir nicht in den Schoss gefallen.»

Ein Leben ohne Tennis ist dennoch undenkbar. Regelmässig hilft Hingis in der Tennisschule ihrer Mutter Melanie mit. «Das ist eine sehr schöne Aufgabe, die mir Befriedigung gibt.»

Tennis war immer ihr Leben – und wird es immer bleiben. Aber ihr Leben ist mehr als das. «Ich bin polysportiv aufgewachsen. Ich hatte immer meine Pferde, ging oft Ski fahren. Und ich war ja schon einmal ohne den Profi-Sport», sagt sie. Langweilig werde ihr nicht.

«Ich muss jetzt schauen, dass am nächsten Tag Brot und Butter auf dem Teller sind», sagt sie lachend. «Ich freue mich auf das nächste Kapitel. Viele Leute sagen mir: Das Beste kommt erst jetzt.» Vielleicht denkt sie dabei an Kinder, doch das alles habe noch seine Zeit.

Lehrling im Haushalt

Mit ihrer Karriere beendet Hingis nicht nur ein Kapitel in ihrem Leben, sondern auch eines der grössten in der Schweizer Sportgeschichte. Eines mit Höhen und Tiefen – und immer im Schaufenster der Weltöffentlichkeit. Was nun folgt, ist ein Stück Normalität. Hingis freut sich darauf. «Ich bin besser geworden im Zwiebelnschneiden», sagt sie lachend.

«Das ist mein Job in der Küche.» Auch im Haushalt lerne sie dauernd dazu. «Bisher war ich sehr verwöhnt. Zuhause hatte ich das Hotel Mama, unterwegs durfte ich in tollen Restaurants essen.»

Auf Ausgefallenes wie Fallschirmspringen habe sie keine Lust. Ihr Leben gehört dem Tennis – das wird sich auch nach dem Rücktritt nicht ändern, aber es wird sich nicht mehr so sehr im Rampenlicht abspielen. «Davon hatte ich genug. Das brauche ich nicht. Es waren nicht nur angenehme Geschichten.»

Vor der Aufzeichnung des Jahresrückblicks im Schweizer Fernsehen spricht Martina Hingis mit Moderatorin Cornelia Boesch über ihr Idealgewicht, den Feierabendverkehr. Und darüber, wie sie Weihnachten feiert: «Mit einem Bäumchen, im engsten Familienkreis. So war es immer. So wird es immer sein.» Bescheiden und normal.

Bei allem, was sie in den letzten beiden Jahrzehnten erlebt hat. Bei allem, was über sie geredet, geschrieben und gedacht wurde – ob berechtigt oder nicht – liegt wohl ihre grösste Leistung darin, dass sie nie vergessen hat, was Normalität bedeutet. Diese und ihre Freuden neu zu entdecken, ist ihre Zukunft.