Laaksonen (ATP 104) verpasste in der Qualifikation den Sprung ins 128er-Tableau. Die Schweizer Nummer 3 verlor in der 3. und letzten Runde gegen den in der Weltrangliste um 45 Plätze schlechter klassierten Schweden Mikael Ymer 1:6, 6:2, 2:6.

Doch der 27-jährige Schaffhauser mit finnischen Wurzeln hat noch Chancen ins Hauptfeld nachzurücken. Er ist einer von vier Spielern, die sich noch Hoffnungen auf die letzten beiden freien Plätzen beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres machen können. Die beiden Lucky Loser werden per Losentscheid bestimmt.

Für Laaksonen wäre es die erste Teilnahme am French Open. Bislang nahm er dreimal an einem Major-Turnier teil: 2017 in Wimbledon und am US Open sowie zu Beginn dieses Jahres am Australian Open. Die erste Runde überstand er jedoch nur in Melbourne.