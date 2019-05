Laaksonen (ATP 119) setzte sich in Rom im Final gegen den Einheimischen Gian Marco Moroni (ATP 249) 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 6:2 durch. Der 27-Jährige hat sich die gut 6000 Euro Preisgeld und die 80 Weltranglisten-Punkte redlich verdient. Er stand in den letzten beiden Tagen, im Halbfinal gegen Paolo Lorenzi und gegen Moroni, insgesamt sechs Stunden und elf Minuten auf dem Platz.

Vögele (WTA 113) verpasste ihren neunten Titel auf der ITF-Tour knapp. Die Aargauerin verlor beim mit 80'000 Dollar dotierten Turnier im südfranzösischen Cagnes-sur-Mer erst im Final gegen die Amerikanerin Christina McHale (WTA 130) mit 6:7 (4:7), 2:6. McHale hatte im Halbfinal schon Timea Bacsinszky (WTA 108) geschlagen.

Sowohl Vögele als auch Bacsinszky kehren dank den Resultaten in Cagnes-sur-Mer am Montag in die Top 100 der Weltrangliste zurück. Damit ist die Schweiz dann mit fünf Spielerinnen unter den besten 100 vertreten.