Im ersten Spiel nach seinem achten Wimbledon-Triumph spielt Federer in der Metropole Québecs auf jeden Fall gegen einen Lokalmatadoren. Pospisil, die Nummer 72 der Welt, und die Nummer 115 Polansky waren beide auf eine Wildcard angewiesen, um beim Masters-1000-Turnier Aufnahme im Hauptfeld zu finden.

Federers erster Einsatz dürfte am Mittwoch sein, da er gemäss Turnierdirektor Eugène Lapierre darum gebeten habe, nicht am Dienstag, Federers 36. Geburtstag, spielen zu müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Verantwortlichen diesem Wunsch nachkommen werden. Dies bedeutet allerdings auch, dass der Basler fünf Tage in Folge spielen müsste, wenn er den Final erreicht. Möglicher Viertelfinalgegner wäre der letztjährige Finalist Kei Nishikori, im Halbfinal würde Federer gemäss Papierform auf den Österreicher Dominic Thiem treffen.

In Montreal steht einiges auf dem Spiel, obwohl - oder weil - mit Andy Murray, Stan Wawrinka und Vorjahressieger Novak Djokovic drei der Top 5 fehlen. Mit einer Halbfinalqualifikation würde Rafael Nadal auf Kosten von Murray die Spitze der Weltrangliste übernehmen. Insgesamt war er bisher 141 Wochen die Nummer 1, letztmals vor mehr als drei Jahren im Juni 2013. Nadal startet gegen Borna Coric (ATP 54) oder einen Qualifikanten. Auf dem Weg in den Halbfinal könnten sich unter anderen John Isner, Juan Martin Del Potro oder der beste Kanadier Milos Raonic als Stolperstein erweisen.

Federer kann in Kanada (noch) nicht die Nummer 1 in der Weltrangliste werden. Sollte er aber erstmals in Montreal gewinnen und Nadal nicht in den Final kommen, verdrängt er den Spanier von der Spitze des Jahresrankings. Der Schweizer hat das seit 1881 durchgeführte Traditionsturnier in Kanada, das alternierend in Montreal und Toronto stattfindet, zweimal gewonnen; beide Male, 2004 und 2006, in Toronto.