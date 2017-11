Mit ihrem Triumph bei der B-WM errang die 29-Jährige ihren zweiten Turniersieg in Folge (nach jenem vor zwei Wochen in Moskau) und den vierten auf WTA-Stufe insgesamt. Deutschlands derzeit beste Spielerin bezwang am Sonntag im Final die Amerikanerin Coco Vandeweghe (WTA 12) 7:5, 6:1.

Beide Finalistinnen von Zhuhai werden am Montag in der WTA-Weltrangliste so hoch geführt wie noch nie in ihrer Karriere. Vandeweghe erscheint als neue Nummer 10 erstmals in den Top 10. Görges wird als 14. ihre beste Klassierung (15. im März 2012) um eine Position überbieten.

Am Turnier in China hatten jene zwölf Spielerinnen teilgenommen, die zum Saisonfinale im Jahresranking auf den Plätzen 9 bis 20 klassiert waren.