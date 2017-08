Die einstige Nummer fünf der Tennis-Welt wurde vom Weltverband (ITF) rückwirkend vom 3. August an für zwei Monate aus dem Verkehr gezogen. Errani war bei einer Anti-Doping-Kontrolle am 16. Februar der Einnahme der verbotenen Substanz Letrozol überführt worden. Ein weiterer Test am 7. Juni war nach ITF-Angaben negativ. Demnach werden die Ergebnisse der 30 Jahre alten Italienerin in der Zeit von Mitte Februar bis Anfang Juni gestrichen.

Den positiven Test führte sie auf die Brustkrebsmedikamente ihrer Mutter zurück. "Ich habe nie in meinem Leben und nie in meiner Karriere verbotene Substanzen eingenommen", schrieb die Tennisspielerin auf ihrer Facebook-Seite. Sie sei sich nicht bewusst, etwas falsch gemacht zu haben und sei sich auch sicher, nie aus Versehen eine Pille eingenommen zu haben. Errani mutmasste, dass es zu einer Nahrungsmittelverunreinigung gekommen sei. Sie war Mitte April über den positiven Befund informiert worden und hatte den Verstoss eingeräumt. Am 19. Juli war es zu einer Anhörung gekommen.

Errani hatte vor fünf Jahren im Final von Roland Garros gestanden, den sie gegen die Russin Maria Scharapowa verloren hatte. In der Weltrangliste vom Montag belegte die Italienerin nur noch Position 98. In der vergangenen Woche war sie beim WTA-Turnier in Washington angetreten und hatte die Achtelfinals erreicht. Im Doppel hat Errani alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen.