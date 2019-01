Im Final setzten sich der 27-jährige Herbert und der zehn Jahre ältere Mahut 6:4, 7:6 (7:1) gegen die finnisch-australische Paarung Henri Kontinen/John Peers durch. Nach den Siegen am US Open 2015, in Wimbledon 2016 und am French Open im letzten Jahr haben sie nun jedes Grand-Slam-Turnier mindestens einmal gewonnen.

Ausser ihnen ist dies in der Profiära (seit 1968) lediglich drei anderen Paaren gelungen: den Australiern Todd Woddbridge und Mark Woodforde, den Niederländern Jacco Eltingh und Paul Haarhuis sowie den amerikanischen Zwillingsbrüdern Bob und Mike Bryan.