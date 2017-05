Am WTA-Turnier in Rom bezwang das als Nummer 2 gesetzte schweizerisch-taiwanesisches Doppel im Final die Russinnen Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina 7:5, 7:6 (7:4).

Für Hingis/Chan war es das sechste Turnier, das sie gemeinsam bestritten. Ihren ersten gemeinsamen Titel holten sie im März in Indian Wells und vor einer Woche triumphierten sie in Madrid. Hingis steht damit im Doppel bei 58 Turniersiegen. In der Weltrangliste wird die 36-jährige ehemalige Nummer 1 im Einzel und im Doppel am Montag vom 8. auf den 6. Platz vorrücken. Chan, mit der sie seit Anfang Jahr spielt, belegt Platz 9.