Die Finalistin von 2014 (Niederlage gegen Maria Scharapowa) hat als einzige Viertelfinalistin noch keinen Satz verloren und deklassierte am Pfingstmontag auch die Spanierin Carla Suarez Navarro zweimal 6:1.

Die nur 1,68 m grosse Rumänin trifft am Mittwoch auf die zwei Plätze hinter ihr klassierte Ukrainerin Jelina Switolina. Die überraschende Siegerin des Turniers in Rom holte im dritten Satz gegen die Qualifikantin Petra Martic einen 2:5-Rückstand auf. Das Duell der beiden verfeindeten Französinnen Caroline Garcia und Alizé Cornet entschied Garcia klar für sich.

Bei den Frauen gibt es am kommenden Samstag auf jeden Fall einen neuen Grand-Slam-Champion. Nachdem am Pfingstsonntag der Reihe nach Swetlana Kusnezowa (US Open 2004, French Open 2009), Samantha Stosur (US Open 2011), Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza und am Ende auch noch die siebenfache Major-Siegerin Venus Williams (gegen Timea Bacsinszky) ausschieden, ist im Feld keine Spielerin mehr übrig, die bereits einmal ein grosses Turnier gewonnen hat.