Teichmann lieferte sich mit der 33-jährigen Estin einen über weite Strecken ausgeglichenen Kampf, in dem der bessere Aufschlag und das druckvollere Spiel von der Grundlinie den Ausschlag zugunsten Kanepis gaben. Die Nummer 44 der Welt, die alle drei Breakchancen Teichmanns zunichte machte, hatte in der 1. Runde sensationell die Weltnummer 1 Simona Halep ausgeschaltet.

Trotz der Niederlage darf Teichmann (WTA 168) mit ihrem Auftritt in New York zufrieden sein. Erstmals überhaupt schaffte sie an einem Grand-Slam-Turnier die Qualifikation für das Hauptfeld, dank dem Einzug in die 2. Runde sicherte sich die vorwiegend in Barcelona lebende und trainierende Linkshänderin 93'000 Dollar Preisgeld und 70 Punkte im WTA-Ranking.