Nadal liess dem ebenso talentierten wie unkonstanten Franzosen Benoît Paire (ATP 45), der zum Beispiel in Madrid Stan Wawrinka bezwungen hatte, keine Chance. In 1:52 Stunden setzte sich der neunfache Roland-Garros-Champion 6:1, 6:4, 6:1 durch. Einzig im zweiten geriet der Spanier kurz in Rücklage, als er zwei Breakbälle zum 3:5 abwehren musste. Danach hatte er wieder alles nach Belieben im Griff. Im letzten Jahr musste Nadal vor der 3. Runde wegen Schmerzen im Handgelenk aufgeben.

Ein bisschen länger brauchte Titelverteidiger Novak Djokovic gegen den Spanier Marcel Granollers (ATP 77). Unter den Augen seines neuen Beraters Andre Agassi gewann der Serbe in 2:27 Stunden 6:3, 6:4, 6:2. Einen völlig unwiderstehlichen Eindruck hinterliess er dabei nicht. Djokovic beging immerhin 29 unerzwungene Fehler, musste neunmal seinen Aufschlag abgeben und brauchte im zweiten Satz neun Satzbälle, ehe er die 2:0-Führung im Trockenen hatte.

Mit David Goffin schaffte auch einer der meistgenannten Aussenseiter den Sprung in die 2. Runde gegen den Veteranen Paul-Henri Mathieu ohne das geringste Problem.

Auch die Titelverteidigerin bei den Frauen gab sich zum Auftakt keine Blösse. Garbiñe Muguruza liess im Duell zweier French-Open-Champions Francesca Schiavone, der Siegerin von 2010, keine Chance. Die mittlerweile 36-jährige Italienerin hatte sich erst für das Hauptfeld qualifizieren müssen.