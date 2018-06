Der klar favorisierte Thiem tat sich in seinem dritten Roland-Garros-Halbfinal in Folge trotz Blitzstart und schneller 2:0-Führung lange schwer. Er konnte seine Nervosität angesichts dieser - auf dem Papier - unverhofft einfachen Aufgabe gegen die Nummer 72 der Welt nicht kaschieren. Am Ende war er aber dennoch der stärkere Spieler.

Die Vorentscheidung auf dem Weg zum 7:5, 7:6 (12:10), 6:1-Sieg fiel im Tiebreak des zweiten Satzes, indem Thiem zunächst selber mehrere Chancen vergab, dann aber nach Abwehr von drei Satzbällen des Sizilianers doch obenaus schwang. Davon erholte sich Cecchinato, der durch Siege gegen die deutlich höher kotierten Pablo Carreño Busta, David Goffin und Novak Djokovic verblüfft hatte, nicht mehr.