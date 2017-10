Vierfacher Vater, Ehemann, Sohn, Onkel, Tennis-Profi, Präsident der eigenen Stiftung. Wer so viel unter einen Hut bringen muss wie Roger Federer, freut sich an Routinen. Eine davon ist, dass er im Vorfeld seines Heimspiels in Basel bei den Swiss Indoors Termine bei den hier ansässigen Sponsoren wahrnimmt.

Im Vorjahr, als er wegen einer Blessur fehlte, stattete er Kaffeemaschinen-Produzent Jura einen Besuch ab. «Roger gibt seinem Gegenüber immer das Gefühl, es sei für ihn der wichtigste Mensch auf der Welt», sagte CEO Emmanuel Probst in diesem Sommer zum «SonntagsBlick». Für jeden nehme er sich ausführlich Zeit, um zu plaudern, oder für ein gemeinsames Erinnerungsfoto.

Sprichwörtlich einen Schoggijob

In diesem Jahr hatte Roger Federer im Vorfeld des Turniers sprichwörtlich einen Schoggijob: Am Hauptsitz von Sponsor Lindt & Sprüngli in Kilchberg im Kanton Zürich traf er einige seiner Anhänger aus Fernost, die sich auf Einladung als Maître Chocolatier versuchen durften.

Doch unbestrittener Höhepunkt der Reise ins Herz Europas ist dabei das Treffen mit Federer. «Er ist eine wunderbare Person. Meine Hände und Beine zitterten, als ich zu ihm ging. Das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben», beschreibt die Japanerin Yui Asano diesen Moment.