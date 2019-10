Federer zum Auftakt gegen Qualifikanten - Wawrinka gegen Cuevas

Während Federer seinen ersten Gegner also erst am Sonntag kennt, haben Stan Wawrinka und Henri Laaksonen Gewissheit über ihr Gegenüber. Wawrinka, der am Sonntag in Antwerpen noch um den Turniersieg spielt, bekommt es mit dem Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 45) zu tun, gegen den er das bislang einzige Duell 2017 in Monaco in zwei Sätzen verloren hat. Laaksonen, der von einer Wildcard profitiert, misst sich mit dem als Nummer 8 gesetzten Franzosen Benoît Paire (ATP 23).

Bereits im Viertelfinal könnte es zum Duell zwischen Federer und Wawrinka kommen. Mögliche Halbfinalgegner wären der als Nummer 3 gesetzte Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 12).

Die vielleicht attraktivste Affiche der 1. Runde ist die Partie zwischen dem Belgier David Goffin (ATP 14) und Marin Cilic (ATP 25), dem kroatischen Swiss-Indoors-Sieger von 2016. Der am Samstag mit der dritten Wildcard ausgestattete Vorjahresfinalist Marius Copil fordert den als Nummer 4 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut heraus.

Bislang ist erst Federers Einsatz terminlich festgelegt.