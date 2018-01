Die Bilanz Federers nach der ersten Woche fällt ausschliesslich positiv aus. "Ich bin sehr zufrieden", sagte der 36-jährige Baselbieter nach seinem 6:2, 7:5, 6:4-Erfolg in der 3. Runde am Samstag gegen den Franzosen Richard Gasquet (ATP 31). "Drei Matches in drei Sätzen gewonnen zu haben, ist wunderbar und der Idealfall."

Körperlich und mental fühlt sich Federer fit. "Ich bin konzentriert ans Werk gegangen, habe gegen gute Spieler gewonnen, keine unnötige Energie verpufft und spüre, dass ich noch etwas Luft nach oben habe." Für seine drei Siege stand Federer nur gut fünfeinhalb Stunden auf dem Platz. "Wenn man wie am US Open zwei Fünfsätzer am Anfang des Turniers hat, weiss man, dass man später vielleicht den Preis dafür zahlen wird."

Die Bedingungen im Melbourne Park liegen Federer, sind sie doch fast gleich wie im letzten Jahr, als er das Turnier zum fünften Mal und erstmals wieder seit 2010 gewonnen hat. "Der Slice bleibt tief, der Aufschlag geht ab", so Federer. Es sei nicht einfach, sich aus der Defensive rauszukämpfen. "Das hilft sicherlich meinem Spiel, wie man im letzten Jahr gesehen hat."

In seiner Tableauhälfte mussten Alexander Zverev, David Goffin, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro und Milos Raonic schon in der ersten Woche die Segel streichen. Und Novak Djokovic wusste bei seinem Comeback bislang noch nicht restlos zu überzeugen und hatte in der 3. Runde gegen Albert Ramos-Viñolas mit leichten körperlichen Problemen zu kämpfen. Federer hingegen überzeugte bei seinen bisherigen Auftritten im Melbourne Park.

"Die Ausgangslage ist gut. Aber unterschätzen darf ich niemanden, nur weil das Tableau aufgegangen ist", sagte Federer. Als Folge der Überraschungen trifft er am Montag in den Achtelfinals auf Marton Fucsovics, die Nummer 80 der Welt. Der Ungar hatte in Oktober an den Swiss Indoors in Basel die Viertelfinals erreicht.