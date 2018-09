Nachdem Federer sein Team am späten Sonntagabend mit einem hart erkämpften 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 10:7 gegen den Amerikaner John Isner in Führung gebracht hatte, gelang Zverev gegen den Südafrikaner Kevin Anderson der entscheidende Sieg bei der zweiten Auflage des Kontinente-Wettkampfes. Dank dem 6:7 (3:7), 7:5, 10:7 des Weltranglisten-Fünften aus Deutschland stand die erfolgreiche Titelverteidigung von Team Europa vorzeitig fest. Novak Djokovic musste deshalb gar nicht mehr zur letzten Partie gegen Nick Kyrgios antreten.

Sowohl für Federer wie auch für Zverev war es der zweite Sieg im zweiten Einzel beim Exhibition-Turnier in Chicago. Zuvor musste sich Federer/Zverev im Doppel dem US-Duo Isner und Jack Sock knapp mit 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 geschlagen geben.

Die erste Auflage des Laver Cup im vergangenen Jahr gewannen die Europäer in Prag mit 15:9. 2019 kommt der von Federer mitinitiierte Anlass in die Schweiz. Gespielt wird vom 20. bis 22. September in der Palexpo-Halle in Genf.