Die Partie findet am 20. November im Estadio Parque Roca statt, das 15'000 Zuschauern Platz bietet.

Bereits Ende 2012 lieferten sich Federer und Del Porto in Buenos Aires zwei Schaukämpfe. Zudem gastierte der Basler damals bei seiner Südamerika-Tour auch in Bogota und São Paulo. In diesem Jahr dürfte Federer ebenfalls noch weitere Exhibitions in Südamerika bestreiten.