In der 2. Runde war Goffin nur kurz im Einsatz. Er führte 6:2 und 3:0, als sein kasachischer Gegner Michail Kukuschkin verletzt aufgab.

Federer siegte gegen den 28-jährigen Goffin in neun von zehn Begegnungen. Das letzte Aufeinandertreffen im September war eine sehr klare Angelegenheit: In den Achtelfinals des US Open setzte sich der Schweizer 6:2, 6:2, 6:0 durch. Der einzige Sieg gegen Federer glückte Goffin in den Halbfinals der ATP-World-Tour-Finals 2017.