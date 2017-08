Dies ergab die Auslosung in New York. Das bislang einzige Duell gegen Tiafoe gewann Federer im Frühjahr in Miami in zwei Sätzen.

Im gleichen Tableauviertel wie Federer befindet sich auch der zweite Schweizer Henri Laaksonen (ATP 94). Dieser trifft in der 1. Runde auf den Argentinier Juan Martin del Potro, den US-Open-Sieger von 2009.

Viktorija Golubic (WTA 104), die einzige Schweizerin im Frauen-Tableau, beginnt das Turnier gegen die Ungarin Timea Babos (WTA 66). Eine lösbare Aufgabe für die Zürcherin, zumal sich Babos in diesem Jahr - ähnlich wie Golubic - sehr schwer tut. Der Lohn für einen Sieg gegen Babos wäre ein Zweitrunden-Duell gegen die als Nummer 2 gesetzte Simona Halep oder die frühere Siegerin Maria Scharapowa. Die Ex-Nummer 1, die dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, bedeutet für Halep einen frühen, sehr schwierigen Test.