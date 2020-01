Erstrunden-Out von Bencic zum Jahresauftakt

Die Weltnummer 8 aus der Ostschweiz verlor gegen Anna Blinkowa in drei Sätzen 6:3, 3:6, 3:6.

Die Niederlage von Bencic stand nach 115 Minuten fest. Bencic hatte im ersten Satz ihrer Gegnerin noch dreimal den Aufschlag abgenommen. Im zweiten Satz leitete Blinkowa den Satzausgleich mit einem Break zum 4:2 ein. Und im dritten Satz entschied die Russin die Partie mit Service-Durchbrüchen im Auftakt-Game (zu Null) sowie zum Matchgewinn am Ende zu ihren Gunsten.

Bencic spielte erstmals gegen die 21-jährige Blinkowa, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 58 geführt wird.

Am Ende der letzten Saison hatte Bencic ebenfalls in Shenzhen erstmals an den WTA Finals teilgenommen und war dabei in die Halbfinals vorgestossen. Gegen Jelina Switolina musste sie damals jedoch im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Am Ende ihrer erfolgreichen letzten Saison war Bencic von der WTA als Comeback-Spielerin des Jahres ausgezeichnet worden.