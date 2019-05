Der Siegeszug der 21-jährigen Bielerin geht weiter. Obwohl sie als Qualifikantin ein Mammutprogramm bewältigen und am Dienstag gleich zwei Einzel bestreiten musste, hatte Teichmann am Mittwoch den längeren Atem als die Russin, die 2004 das US Open und 2009 Roland Garros gewonnen hatte. Nach 1:40 Stunden erreichte die Linkshänderin erstmals einen Viertelfinal auf diesem Niveau.

Auch dort darf sie sich am Donnerstag einiges ausrechnen. Teichmann, die letztmals im letzten Herbst in Linz eine Partie auf WTA-Stufe gewonnen hatte, trifft auf die die fünf Plätze hinter ihr klassierte Deutsche Tamara Korpatsch. Diese kam beim Sandplatz-Turnier in der tschechischen Hauptstadt wie Teichmann über die Qualifikation ins Hauptfeld. Während sich die in Barcelona geborene Schweizerin aber regulär qualifizierte, profitierte Korpatsch als Lucky Loser von der Absage der ursprünglich als Nummer 1 gesetzten Karolina Pliskova.

In der Weltrangliste wird sich Teichmann um rund 20 Positionen verbessern und eine neue persönliche Bestmarke aufstellen.

Bacsinszky in Achtelfinals gescheitert

Timea Bacsinszky schied derweil am WTA-Sandplatzturnier in Rabat in den Achtelfinals aus. Die 29-jährige Waadtländerin unterlag der aus Kroatien stammenden Australierin Ajla Tomljanovic 4:6, 6:1, 2:6. Im dritten Satz hielt Bacsinszky bis zum 2:2 mit, bevor sie zweimal den Aufschlag verlor.

Tomljanovic ist als 43. der Weltrangliste um 62 Positionen besser klassiert als Bacsinszky, die vor drei Jahren in Marokkos Hauptstadt ihr viertes und bislang letztes WTA-Turnier gewonnen hat.