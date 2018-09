Der mittlerweile 25-jährige Australier setzte sich im Final 6:1, 3:6, 7:6 (9:7) gegen den 110 Plätze besser klassierten Italiener Fabio Fognini durch. Tomic, der 2011 als jüngster Spieler seit Boris Becker 1986 die Wimbledon-Viertelfinals erreicht hatte, wehrte in einer dramatischen Partie vier Matchbälle ab. Er wird in der Weltrangliste erstmals seit über einem Jahr in die Top 100 zurückkehren.