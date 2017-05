Für Tsonga war es der dritte Turniersieg des Jahres nach Rotterdam und Marseille und der 15. insgesamt. Der Wahlschweizer macht damit in der Weltrangliste zwei Plätze gut und nähert sich wieder den Top 10. Am French Open trifft Tsonga nächste Woche in der 1. Runde auf den Argentinier Renzo Olivo (ATP 91).