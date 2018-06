Die letzten beiden Männer-Halbfinals am French Open in Paris sind erneut wegen Regens unterbrochen. In den 15 Minuten, die nach Wiederaufnahme gespielt werden konnten, verbesserte Rafael Nadal seine Situation allerdings deutlich. Nachdem er den ersten Satz gegen die Weltnummer 12 Diego Schwartzman aus Argentinien 4:6 verloren und im zweiten mit Break 2:3 im Rückstand gelegen hatte, gewann der Titelverteidiger drei Games in Folge und führt nun im zweiten Satz 5:3 und 30:15.

Im zweiten Halbfinal zwischen Juan Martin Del Potro und Marin Cilic steht es im 1. Satz 6:6.