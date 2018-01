Wawrinka siegte in der Hisense Arena im Melbourne Park nach knapp drei Stunden Spielzeit gegen die Nummer 136 der Welt aus Litauen 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2). Nun trifft er in der 2. Runde auf Tennys Sandgren (ATP 97), der sich gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 84) in drei Sätzen durchsetzte. Gegen den Amerikaner hat Wawrinka noch nie gespielt.

Wawrinka sprach nach der Partie im Platzinterview von einem harten Kampf. Er sei glücklich, dass er zurück auf dem Platz sei. "Der Sieg bedeutet mir sehr viel." Der Lausanner hatte gleich zu Beginn der Partie ein Break kassiert, fand dann aber immer besser ins Spiel und gewann die ersten beiden Sätze souverän.

Aufgrund einer Schwächephase im dritten Satz wurde Wawrinka aber doch noch ernsthaft getestet. Vom 2:2 im dritten bis zum 0:3 im vierten Durchgang verlor er sieben Games in Serie, schaffte dann aber das Rebreak. Im Tiebreak setzte er sich dank dem guten Service souverän durch, nachdem er zuvor beim Stand von 4:4 vier Breakchancen ausgelassen hatte.

Für den Australian-Open-Sieger von 2014 war es die erste Partie seit dem Ausscheiden in der 1. Runde Anfang Juli in Wimbledon. Danach musste Wawrinka die Saison abbrechen und sich wegen eines Knorpelschadens zweimal am linken Knie operieren lassen. Erst am Samstag entschied er sich, in Melbourne anzutreten, nachdem er zuvor sein Comeback mehrmals verschoben hatte.

Djokovic beim Comeback ohne Satzverlust

Wie Wawrinka feierte auch Novak Djokovic (ATP 14) sein Comeback nach sechs Monaten Pause. Der 30-jährige Serbe siegte gegen den Amerikaner Donald Young 6:1, 6:2, 6:4 und trifft nun auf den Gewinner der Partie zwischen dem Franzosen Gaël Monfils, dem Sieger des Turniers in Doha, und dem Spanier Jaume Munar.

Djokovic gewann das Australian Open sechsmal. Die ehemalige Nummer 1 der Welt hatte wegen einer Ellbogenverletzung in der zweiten Jahreshälfte 2017 ausgesetzt.