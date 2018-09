Er ist nicht nur der Chouchou des Publikums, sondern erfreut sich auch unter den Kollegen grosser Beliebtheit: Seit 2004 wurde er 13 Mal mit dem Stefan-Edberg-Award ausgezeichnet, gewählt von den Konkurrenten, honoriert für professionelles Verhalten, für Integrität und seine Verdienste neben dem Tennisplatz.

Obwohl er sich in anderen Sphären bewegt als das Gros seiner Konkurrenten, ist er in all den Jahren einer von ihnen geblieben. Einer, der sich für das Wohl des Tennis einsetzt. Einer, dem nicht egal ist, was aus dem Sport wird, wenn er ihn dereinst verlässt.

«Roger ist für uns unersetzlich»

Sechs Jahre präsidierte er den Spielerrat. Mit seinen Kollegen erreichte er eine signifikante Erhöhung der Preisgelder für Spieler, die bereits in den ersten Runden eines Turniers scheitern und denen der grosse Zahltag verwehrt bleibt. «Es gibt keinen, der Roger ersetzen könnte. Was er für den Sport bedeutet und was er in Verhandlungen an Einfluss einbringt, ist einmalig», sagte Vize-Präsident Sergei Stachowski, als Federer 2014 zurücktrat.

Ein offizielles Amt bekleidet Federer zwar nicht mehr, aber sein Wort hat noch immer Gewicht. «Sein Einfluss ist gross», sagte jüngst Jamie Murray. Jeder sei ihm dankbar für das, was er für sie erreicht habe. Noch steht das Männer-Tennis in einer goldenen Ära. Noch rollt der Rubel. Noch immer dreht sich die Preisgeldspirale rasant nach oben.