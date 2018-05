Die Ostschweizerin leistete sich 42 unerzwungene Fehler. Ihre Gegnerin, die die gute Weltranglisten-Position dem Halbfinal-Vorstoss beim letzten Wimbledon verdankt, erreichte mit 29 Jahren zum ersten Mal in ihrer Karriere in Roland-Garros die 3. Runde.

Von Bencic, die am Mittwoch auch im Doppel ausgeschieden ist, war auf dem Pariser Sand kein langer Parcours zu erwarten gewesen. Sie war mit geringen Erwartungen ins Turnier gestartet und musste erkennen, dass noch einiges im Argen liegt. Phasenweise zeigte sie das spielerische Geschick, das sie auszeichnet. Aber allzu oft fehlte die Präzision, speziell bei den entscheidenden Punkten.

Nun wird Bencic den ungeliebten Sand verlassen und sich der kurzen Rasensaison widmen. In der übernächsten Woche ist sie in 's-Hertogenbosch am Start, wo sie 2015 den Final erreicht hat.