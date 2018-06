6:4, 6:2, 6:1. Dominic Thiem (24, ATP 8) besiegt den an Nummer drei gesetzten Deutschen Alexander Zverev (21, ATP 3) diskussionslos und steht bei den French Open zum dritten Mal in Folge in den Halbfinals.

Der Deutsche Zverev, der in diesem Jahr die Sandturniere in München und Madrid gewonnen und in Rom den Final erreicht hatte, zollte dem Kräfteverschleiss von drei Fünfsätzern in den letzten drei Runden Tribut und musste sich Mitte des zweiten Satzes am linken Oberschenkel behandeln lassen.

So hatte er gegen den stark aufspielenden Österreicher spätestens nach dem verlorenen Startsatz keine Chance mehr.

In den letzten beiden Jahren scheiterte Thiem jeweils im Halbfinal klar am späteren Sieger (2016 Novak Djokovic, 2017 Rafael Nadal).

Auch Keys im Halbfinal

Erste Halbfinalistin bei den Frauen ist die Amerikanerin Madison Keys. Die Nummer 13 der Welt wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich 7:6 (7:5), 6:4 gegen die ungesetzte Kasachin Julia Putinzewa durch.