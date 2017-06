Wer mit Dominic Thiem ein Interview führen will, braucht mittlerweile einen langen Atem. Einzig Rafael Nadal und Roger Federer haben in diesem Jahr mehr ATP-Punkte geholt als der 23-jährige Niederösterreicher. Der letztjährige Halbfinalist gehört in Paris zu den Titelanwärtern und ist heiss begehrt. Das Gespräch findet denn auch im Gehen zwischen Interviewraum und der TV-Plattform drei Stockwerke höher statt - und auf dem Weg zurück. Thiem ist dabei völlig entspannt und locker. Dazwischen tritt er live in der Sendung des französischen Senders France 2 auf.

Dominic Theim, wie gut fahren Sie Ski?

Als Österreicher liebe ich natürlich das Skifahren. Ich habs einfach schon sehr lange nicht mehr gemacht, ich glaube, seit zehn Jahren. Ich kanns, ich komme jeden Berg runter (lacht). Aber technisch schön fahre ich nicht.

In Österreich gibt es immer ein bisschen einen Kampf zwischen den Skifahrern und den Fussballern. Welcher Fraktion gehören Sie eher an?

Skifahren schaut man sich natürlich sehr gerne an, aber ich gehöre eher zur Fussballerfraktion. Ich bin aber auch ein grosser Skisprung-Fan.

Wo stehen Sie in dieser Hierarchie? Sind Sie in Österreich schon ähnlich populär wie Marcel Hirscher oder David Alaba?

Die Skifahrer sind natürlich schon sehr populär, da ist auch die Medienberichterstattung in einer anderen Liga, aber ich glaube, die Fussballer und auch ich müssen uns nicht beschweren. Wir bekommen schon genug Aufmerksamkeit. Ich ziehe sowieso den Hut vor allen guten Sportlern und dem, was sie leisten.

Lange war Tennis in Österreich gleichbedeutend mit Thomas Muster (French-Open-Sieger von 1995; d Red.). War er auch Ihr grosses Vorbild?

Ich war ein bisschen zu jung für Muster. Als er hier in Paris gewann, war ich nicht einmal zwei Jahre alt. Ich bin eher mit Koubek und Melzer gross geworden.

Sie spielen aber ein bisschen ähnlich Tennis wie Muster. Meist relativ weit hinter der Grundlinie, eher der Arbeiter auf dem Platz. Hat er Sie trotzdem ein wenig beeinflusst?

Nein. Ich habe fast keine Matches von ihm gesehen, insofern hat er mich nicht beeinflusst. Aber die Gemeinsamkeit ist sicher, dass wir uns beide auf Sand sehr wohlfühlen.