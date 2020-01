Djokovic und Tsitsipas souverän in der 3. Runde

Titelverteidiger Djokovic setzte sich bei starkem Wind gegen den Japaner Tatsuma Ito, der dank einer Wildcard Aufnahme in das Haupttableau gefunden hatte, 6:1, 6:4, 6:2 durch. Der letztjährige Halbfinalist Tsitsipas profitierte von der Aufgabe von Philipp Kohlschreiber. Der Deutsche leidet an einer Bauchmuskelverletzung.

Mit Yoshihito Nishioka trifft Djokovic in der 3. Runde erneut auf einen Japaner, Tsitsipas spielt gegen den Kanadier Milos Raonic.

Als erster Top-Ten-Spieler scheiterte der Italiener Matteo Berrettini. Die Nummer 8 des ATP-Rankings verlor in der 2. Runde gegen den Amerikaner Tennys Sandgren 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:2, 5:7.

Sandgren (ATP 100) sorgte vor zwei Jahren in Melbourne für Aufsehen, als er unter anderem dank einem Sieg gegen Stan Wawrinka in die Viertelfinals einzog, aufgrund von rechtspopulistischen Einträgen in den sozialen Medien aber in die Kritik geriet.

Gauff siegt und trifft nun auf Osaka

Bei den Frauen gaben sich die Topgesetzten der oberen Tableauhälfte ebenfalls keine Blösse. Sowohl die Weltnummer 1 Ashleigh Barty als auch Titelverteidigerin Naomi Osaka (WTA 3) und Petra Kvitova (WTA 8) zogen mit Zweisatzsiegen in die 3. Runde ein.

Dort kommt es zum Duell zwischen Osaka und Coco Gauff. Die 15-jährige Amerikanerin siegte gegen die Rumänin Sorana Cirstea, nachdem sie einen Satz und im dritten Durchgang 0:3 zurückgelegen hatte. Für Gauff ist es die erste Teilnahme am Australian Open.