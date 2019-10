Djokovic hatte nach dem US Open, an dem er den Achtelfinal gegen Stan Wawrinka wegen einer Schulterverletzung aufgeben musste, eine vierwöchige Pause eingelegt. Erst letzte Woche war er auf die Tour zurückgekehrt und gewann er prompt das Turnier in Tokio. Nun scheiterte er in der chinesischen Metropole, in der er vor einem Jahr triumphiert hatte, vorzeitig.

Der als Nummer 6 gesetzte Tsitsipas spielt in den Halbfinals vom Samstag gegen den Russen Daniil Medwedew.