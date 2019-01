Die Weltnummer 1 setzte sich gegen den amerikanischen Qualifikanten Mitchell Krueger (ATP 230) in gut zwei Stunden 6:3, 6:2, 6:2 durch. In der 2. Runde dürfte es einiges schwieriger werden für Djokovic. Da trifft er am Donnerstag auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, seinen Finalgegner am Australian Open vor elf Jahren.

Auch der Deutsche Alexander Zverev, die Nummer 4 der Setzliste, gewann trotz eines leicht lädierten Knöchels gegen den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 67) ungefährdet 6:4, 6:1, 6:4.

Zuvor hatte auch Serena Williams in ihrer Erstrundenpartie kurzen Prozess gemacht. Die Amerikanerin, die mit einem 24. Grand-Slam-Titel zur Rekordhalterin Margaret Court aufschliessen könnte, brauchte für das 6:0, 6:2 gegen die Deutsche Tatjana Maria nur 49 Minuten.