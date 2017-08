Die 20-jährige Ostschweizerin, die sich Ende April wegen einer Verletzung im linken Handgelenk einer Operation unterzogen hat, arbeitet seit rund einem Monat in der Slowakei im Beisein ihrer Eltern und ihres Physiotherapeuten am Comeback.

Wie Bencic erklärte, wisse sie noch nicht genau, an welchem Turnier sie zurückkehren werde. "Aber bis jetzt läuft alles nach Plan." Zurzeit trainiere sie zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag, unter anderem mit ihrem slowakischen Sparringpartner Oliver Nagy.

Bencic bestritt ihr letztes Spiel am 23. April im Fedcup gegen Weissrussland an der Seite von Martina Hingis im Doppel. In der Weltrangliste wurde die ehemalige Top-10-Spielerin auf Platz 200 durchgereicht. Ihre in die Schweiz ausgewanderten Eltern stammen beide aus der Slowakei.