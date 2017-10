Für Marin Cilic erwies sich nach seinem Dreisatzsieg gegen Landsmann Borna Coric auch die Aufgabe gegen den Ungar Marton Fucsovics als wesentlich schwieriger als erwartet. Gut drei Stunden hatte die Nummer 2 der Setzliste zu kämpfen, ehe sie sich gegen den Underdog mit 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4) durchsetzte.

Viel zur bislang besten Partie in dieser Woche trug der 25-jährige Fucsovics bei, der erstmals auf der ATP-Tour in einem Viertelfinal stand. Der ehemalige Wimbledonsieger und Weltranglisten-Erste bei den Junioren zeigte einen beherzten Auftritt und holte im dritten Satz einen 1:4-Rückstand auf. Beim Stand von 6:5 und Aufschlag Cilic fehlten dem Aussenseiter zweimal nur zwei Punkte zur Überraschung.

Del Potros Leiden

Als erster der Mitfavoriten auf den Titel hatte Juan Martin Del Potro den Einzug in die Halbfinals geschafft. Nach einem hart umkämpften dritten Satz setzte sich der Argentinier im Duell zweier Spieler, die sich noch Chancen auf die Teilnahme an den ATP-Finals in London machen dürfen, gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 21) in gut zwei Stunden 6:2, 2:6, 6:4 durch.

Beim Argentinier machten sich die Müdigkeit und Verschleisserscheinungen aufgrund seines chargierten Programms der letzten Wochen bemerkbar. Gegen Bautista Agut spielte Del Potro seine 14. Partie in 25 Tagen. In der Startphase des dritten Satzes liess er den Physiotherapeuten rufen, zwischendurch griff er sich an den Rücken.