Vor dem Turnier in Japans Hauptstadt war die als Titelverteidigerin angetretene Caroline Wozniacki in dieser Saison sechsmal im Final gestanden - und hatte sechs Mal den Kürzeren gezogen. In Doha, Dubai, Miami, Eastbourne, Bastad und Toronto war ihr die Krönung starker Leistungen verwehrt geblieben. In Tokio gewann die frühere Weltranglistenerste und aktuelle Nummer 6 im Ranking das Turnier zum dritten Mal, sieben Jahre nach ihrem ersten Triumph.

Ihre ausgezeichnete Verfassung hatte Caroline Wozniacki schon im Halbfinal aufgezeigt, in dem sie der aktuellen Führenden in der Weltrangliste, der Spanierin Garbiñe Muguruza, nur zwei Games überlassen hatte.