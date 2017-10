Mit Martinez hatte der nationale Verband die Zusammenarbeit Mitte September beendet. Martinez war in gleicher Funktion auch für die Fed-Cup-Equipe verantwortlich.

Spaniens Frauen-Team wird nunmehr von Anabel Medina Garrigues (35) geführt. Die neue Fed-Cup-Chefin war primär als Doppelspielerin erfolgreich. 2008 und 2009 gewann sie an der Seite ihrer Landsfrau Virginia Ruano Pascual in Roland Garros, an den Olympischen Spielen 2008 in Peking sicherte sich das Duo die Silbermedaille.

Im nächstjährigen Davis Cup trifft Spanien in der ersten Runde der Weltgruppe Anfang Februar zu Hause auf Grossbritannien. Im Fedcup bekommen es die Spanierinnen eine Woche danach zum Auftakt in der zweiten Weltgruppe auswärts mit Italien zu tun.