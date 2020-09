Brady im Hoch - ohne Satzverlust im Halbfinal

Jennifer Bradys Lauf scheint nicht zu stoppen. Die 25-jährige Amerikanerin, (noch) die Nummer 41 der Welt, liess der Kasachin Julia Putinzewa (WTA 35) mit 6:3, 6:2 keine Chance. Die aufschlagstarke, ehemalige College-Spielerin hatte beim Vorbereitungsturnier in Lexington im Final gegen Jil Teichmann ihren ersten WTA-Titel geholt und ist in New York noch ohne Satzverlust. Für ihre fünf Siege bis in die Halbfinals - unter anderem gegen die frühere Weltnummer 1 und US-Open-Siegerin Angelique Kerber - brauchte sie nur gerade gut sechs Stunden. Ihre nächste Gegnerin spielten Naomi Osaka, Champion von 2018, und Bradys Landsfrau Shelby Rogers in der Nacht auf Mittwoch aus.

Nicht in den Reigen der erfolgreichen Amerikanerinnen - dank der vielen Absagen aus Übersee standen 31 im Hauptfeld, drei erreichten die Viertelfinals - konnte sich Sofia Kenin einreihen. Die Australian-Open-Siegerin scheiterte in der Nacht auf Dienstag mit 3:6, 3:6 überraschend klar im Achtelfinal an der Belgierin Elise Mertens.

Die Weltranglisten-18. überzeugte gegen die favorisierte und als Nummer 2 gesetzte Kenin mit einer fast fehlerfreien Vorstellung und erreichte damit wie schon im letzten Jahr in New York die Viertelfinals. Während die Amerikanerin nun nach Europa reist, wo sie sowohl in Rom als auch in Paris antreten wird, bekommt es Mertens, die Siegerin das Ladies Open 2018 in Lugano, im Viertelfinal mit Viktoria Asarenka zu tun. Die Weissrussin kann nach dem Erfolg gegen die Tschechin Karolina Muchova weiter vom dritten Grand-Slam-Titel träumen.