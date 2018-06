Roger Federer ist Segen und Fluch zugleich

Es mag unfair erscheinen, bei ihm anzufangen. Er, der zum dritten Mal in Folge nicht in Roland Garros der grosse Abwesende ist. Hier, wo er – gemessen an seinem Palmarès – am wenigsten erfolgreich war. Man kann es drehen und wenden, wie man will, denn irgendwie steht alles, was in den letzten anderthalb Jahrzehnten im Schweizer Tennis passiert ist, mit ihm in Zusammenhang.

Seit jenem Tag im Juli 2003, als er in Wimbledon als erster Schweizer Mann ein Grand-Slam-Turnier gewann. Roger Federer ist seither Segen und Fluch zugleich.

Jahrzehnte über unseren Verhältnissen gelebt

Seinetwegen geht viel zu oft vergessen, dass wir nicht Jahre, sondern Jahrzehnte weit über unseren Verhältnissen gelebt haben. Angefangen bei Jakob Hlasek, der vor 30 Jahren als erster Schweizer beim Final der acht Jahresbesten teilnehmen konnte. Über Marc Rosset, der 1992 bei den Olympischen Spielen für die einzige Schweizer Goldmedaille sorgte. Der im gleichen Jahr die Halbfinals der French Open erreichte.