Am Montagabend musste die Partie wegen Regens abgebrochen werden. Bei der Fortsetzung am Dienstag machte Nadal zunächst einen 0:3-Rückstand im dritten Satz wett, musste aber später im Tiebreak vier Satzbälle, davon drei am Stück, abwehren.

Bolelli, der sich souverän durch die Qualifikation gespielt hatte, forderte Nadal einiges ab und hätte sich einen Satzgewinn für seine Anstrengungen und die mutige Spielweise verdient gehabt. Doch in den entscheidenden Momenten war Nadal wie so oft eine Spur besser als der Gegner.

Nadal, der Im letzten Jahr das French Open ohne Satzverlust gewonnen hat, trifft in der 2. Runde auf den Argentinier Guido Pella (ATP 78).

Duell der Ex-Siegerinnen an Muguruza

Im Frauentableau qualifizierte sich Garbiñe Muguruza (WTA 3) ebenfalls ohne Satzverlust für die 2. Runde. Muguruza bewältigte die schwierige Startaufgabe in Roland-Garros gegen die Russin Swetlana Kusnezowa (WTA 32), Turniersiegerin 2009, mit 7:6 (7:0), 6:2 überzeugend. Die Spanierin trifft nun auf die Französin Fiona Ferro (WTA 257), die dank einer Wildcard ins Haupttableau vorgestossen ist.

Die letzte Erinnerung von Muguruza an ein Duell gegen eine Französin beim French Open ist unerfreulich. Im letzten Jahr unterlag sie als Titelverteidigerin im Achtelfinal Kristina Mladenovic und verliess damals den Platz mit Tränen in den Augen, weil das Publikum sich unfair verhalten hatte. Gegen Ferro dürfte die Aufgabe aber etwas leichter fallen. Die 21-Jährige gewann am Dienstag gegen die Deutsche Carina Witthöft ihren ersten Grand-Slam-Match überhaupt.

Die zweimalige Turniersiegerin Maria Scharapowa musste auf dem Weg zum 6:1, 4:6, 6:3 gegen die Niederländerin Richel Hogenkamp (WTA 133) eine schwache Phase überstehen. Die Russin verlor nach dem Break zum 4:3 im zweiten Satz sechs Games in Folge und lag im dritten Umgang mit 0:3 zurück, ehe sie sechs Games in Serie gewann. Als nächstes trifft Scharapowa auf die Kroatin Donna Vekic (WTA 50).