Die Ostschweizerin Bencic, aktuell die Nummer 98 im Ranking, setzte sich in der Vorschlussrunde gegen die ehemalige French-Open-Finalistin und Nummer 5 Sara Errani durch. Die 30-jährige Italienerin ist inzwischen auf Position 134 der Weltrangliste abgerutscht.

Im Final trifft Bencic auf die Kroatin Ajla Tomljanovic. Die Verlobte von Nick Kyrgios setzte sich gegen Stefanie Vögele 6:2, 6:3 durch.

Bencic strebt in Dubai seit ihrer Rückkehr im vergangenen September nach einer Operation am Handgelenk den vierten ITF-Titel nach St. Petersburg, Hua Hin und Taipeh an.