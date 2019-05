Bencic gehört in diesem Jahr zum ziemlich grossen Kreis der Mitfavoritinnen und wurde diesem Status vor allem im ersten Satz gegen Ponchet, die Nummer 187 der Welt, gerecht. Die Ostschweizerin zeigte in der Startphase eine tadellose Leistung. In 21 Minuten entschied sie den ersten Satz für sich. Danach musste sie mehr kämpfen und einen 1:3-Rückstand wettmachen. Der Klassenunterschied war aber zu jeder Zeit offensichtlich.

Die wie Bencic 22-jährige Ponchet war noch kein Gradmesser für die Weltranglisten-15. Nur dank einer Wildcard stand sie im Hauptfeld. Ihr Leistungsausweis ist bescheiden: noch nie konnte sie eine Grand-Slam-Partie gewinnen, und ihren wertvollsten Sieg feierte sie im letzten Herbst gegen die Nummer 98 des WTA-Rankings.

Ein härterer Test für Bencic dürfte am Mittwoch anstehen mit der Deutschen Laura Siegemund (WTA 95). Die 31-Jährige aus Stuttgart ist speziell auf Sand eine gefährliche Gegnerin. Sie gewann 2016 und 2017 je ein WTA-Turnier auf dieser Unterlage. Mitte 2017 warf sie ein Kreuzbandriss zurück. Gegen Bencic hat sie zweimal gespielt und gewonnen. Allerdings liegen diese beiden Duelle auf ITF-Niveau schon sechs Jahre zurück.