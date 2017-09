Bencic will auf ITF-Stufe beim mit 25'000 Dollar dortierten Hallenturnier in Clermont-Ferrand an ihren Erfolg der Vorwoche anknüpfen. Bei ihrem Comeback gewann sie letzten Samstag in St. Petersburg.

Nun trifft die Nummer 197 der Welt in der französischen Auvergne am Mittwoch in ihrer Startrunde auf die Französin Joséphine Boualem (WTA 600).