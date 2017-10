Federer und die Paris-Frage

Auch der Rekordsieger, der die Swiss Indoors sieben Mal gewonnen hat, sorgt mit seinen Aussagen nach dem Sieg in Shanghai mancherorts für Stirnrunzeln, bei seinen fanatischsten Anhängern sogar für Hyperventilieren. Am Montag kehrt Roger Federer in die Schweiz zurück, «dann schaue ich mit dem Arzt und dem Team, was Sinn macht.» Priorität geniessen die World Tour Finals in London. Was einen Verzicht auf Basel nicht gänzlich ausschliesst.

Trotzdem scheint eine Absage unwahrscheinlich. Noch nie hat Federer aus freien Stücken auf die Teilnahme an seinem Heimturnier verzichtet. Während Shanghai sagte er noch, er fühle sich so frisch wie selten in dieser Phase der Saison. Sollte er seinen ohnehin schon schlanken Turnierkalender noch einmal verdünnen wollen, wäre ein Verzicht auf Paris-Bercy, das im Anschluss an die Swiss Indoors stattfindet, die logischere Entscheidung.