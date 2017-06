In 2:12 Stunden rang sie die siebenfache Grand-Slam-Siegerin 5:7, 6:2, 6:1 nieder. Bereits im ersten Satz hatte Bacsinszky 5:1 geführt, ehe sie sechs Games in Serie verlor. Danach fing sie sich aber schnell wieder auf.

Im Viertelfinal trifft die als Nummer 30 gesetzte Waadtländerin, die am Donnerstag ihren 28. Geburtstag feiert, auf die Französin Kristina Mladenovic (WTA 14), die sich in drei Sätzen gegen die Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza durchsetzte. Im Februar in Genf gewann Bacsinszky im Fedcup-Viertelfinal knapp in drei Sätzen gegen Mladenovic.

Völlig überraschend kam das Aus der Spanierin Muguruza nicht. Sie hatte zwar zuletzt ansteigende Form gezeigt, insgesamt konnte die (Noch-)Nummer 5 der Welt ihren Roland-Garros-Titel vom letzten Jahr aber nicht bestätigen. In den zwölf Monaten seit ihrem überraschenden Triumph gegen Serena Williams erreichte sie keinen Final mehr. In Paris unterlag sie nun der vom Publikum frenetisch angefeuerten Mladenovic, die bereits vor dem Turnier zu den Geheimfavoriten gezählt hatte, 1:6, 6:3, 3:6.

In der 1. Runde hatte die Französin aber wegen eines blockierten Rückens kurz vor dem Ausscheiden gestanden, sich aber in extremis durchgekämpft. Nun scheint alles wieder gut zu sein. Im vierten Einsatz gewann die als Nummer 13 gesetzte Mladenovic zum dritten Mal in drei Sätzen.