Sie spielt am Samstag um 19.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr Schweizer Zeit) in der drittgrössten Melbourne Arena gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza um den erstmaligen Einzug in die Achtelfinals des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Muguruza beendete ihre Zweitrundenpartie in der Nacht auf Freitag erst um 3.12 Uhr in der früh.